Sun Kil Moon: ascolta il nuovo doppio album Common as Light and Love Are Red Valleys of Blood (STREAMING)

Come un fulmine a ciel sereno (anche se in realtà ce l'aveva già annunciato a luglio dell'anno scorso), è disponibile da oggi in streaming integrale sul sito dell'etichetta Caldo Verde il nuovo album di Mark Kozelek a nome Sun Kil Moon.

Il disco, un doppio CD in uscita su Rough Trade Records il 17 febbraio, arriva a due anni dal precedente Universal Themes e ha un titolo lunghissimo e decisamente cupo, Common as Light and Love Are Red Valleys of Blood. Secondo quanto riportato sul sito della Rough Trade, l'album parla di eventi successi a Mark tra gennaio e agosto 2016, che troveranno largo spazio nei testi, tra il racconto di un viaggio e l'altro. Tra i musicisti che l'accompagnano, ci sarà ancora una volta il batterista dei Sonic Youth Steve Shelley, come per i due album precedenti.

Quella che vedete qui sopra è la copertina, mentre a seguire trovate la tracklist. Sul sito della Caldo Verde è possibile anche leggere un'intervista con Kozelek realizzata da Conor Oberst, frontman di Bright Eyes e Desaparecidos.

Vi ricordiamo che Kozelek ha già un altro album previsto quest'anno, la sua seconda collaborazione con i Jesu 30 Seconds to the Decline of Planet Earth, in uscita il 1° giugno.

Common As Light And Love Are Red Valleys Of Blood:

Disc 1:

God Bless Ohio

Chili Lemon Peanuts

Philadelphia Cop

The Highway Song

Lone Star

Window Sash Weights

Sarah Lawrence College Song

Butch Lullaby

Disc 2:

Stranger Than Paradise

Early June Blues

Bergen To Trondheim

I Love Portugal

Bastille Day

Vague Rock Song

Seventies TV Show Theme Song

I Love You Forever And Beyond Eternity

A seguire invece riascoltiamo Alesund, dall'album del 2010 Admiral Fell Promises.

