Suoni e parole del cielo: audioforum di Natale l’8 dicembre a Padova

Per chi non avesse avuto l'occasione di vedere i precedenti appuntamenti del 21 giugno e 5 ottobre, l'audioforum Suoni e parole del cielo torna in scena venerdì 8 dicembre, a partire dalle ore 18:00, al Centro Culturale San Gaetano (via Altinate 71, Padova), in una speciale versione natalizia!

Sarà un ascolto guidato tra parole, musica e illustrazioni d’autore ispirate al cielo. Un viaggio di suggestioni e scoperta tra il firmamento e gli Smashing Pumpkins, la luna e Cat Power, i Beatles e l'universo, e molto altro.

L'evento si ispira al libro Le parole del cielo, scritto dall'astronomo Leopoldo Benacchio e illustrato da Maurizio Olivotto per Bas Bleu Illustration. A guidarci durante l'ascolto ci sarà Giorgio Bonomi, caporedattore di Gold Soundz.

Ingresso libero fino a esaurimento posti. Potete confermare la vostra presenza sulla pagina dell'evento Facebook ufficiale: vi aspettiamo!

