Swans: una data in Italia ad agosto e la ristampa di The Great Annihilator

by Giorgio Bonomi

Dopo essere passati da queste parti a novembre dell'anno scorso, gli Swans hanno annunciato oggi il loro ritorno in Italia, per un'unica data live:

Mercoledì 2 agosto – Circolo Magnolia, Segrate (MI)

Il costo dei biglietti è di 20 euro in prevendita e 25 in cassa: li potete acquistare su Vivaticket.

Ma le date del prossimo tour europeo non sono l'unica novità che riguarda Michael Gira e compagni: il 28 aprile la Young God Records (con distribuzione Mute) farà uscire una ristampa deluxe dell'album del 1995 The Great Annihilator. Il disco tornerà nei negozi in formato doppio vinile e doppio CD, con l'aggiunta del primo album solista di Gira, Drainland, uscito nello stesso anno.

The Great Annihilator è stato rimasterizzato da Doug Henderson a partire da nastri scoperti recentemente dal batterista Bill Rieflin, contenenti versioni non masterizzate delle tracce contenute nel disco.

Qui sotto riascoltiamo insieme She Lives!, da The Great Annihilator.

