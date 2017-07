The Horrors: due date in Italia per promuovere il nuovo album V

The Horrors, tornati un paio di settimane fa con il singolo Machine, hanno annunciato i dettagli del nuovo album V, che come si intuisce dal titolo è il quinto lavoro per la band inglese, a tre anni dall'ultimo Luminous.

Il disco uscirà il 22 settembre su etichetta Wolftone/Caroline International, ed è stato prodotto da Paul Epworth, già al lavoro con Adele, Paul McCartney, FKA Twigs, Coldplay e U2.

Per promuovere l'album, Faris Badwan e compagni saranno impegnati in un tour europeo, che comprenderà anche un paio di date in Italia:

Martedì 5 dicembre – Circolo Magnolia, Segrate (MI)

Mercoledì 6 dicembre – Locomotiv Club, Bologna

I biglietti costeranno 20 euro + diritti di prevendita, e saranno in vendita su Ticketone a partire da venerdì 30 giugno alle ore 11.

Qui sotto potete vedere l'inquientante copertina del disco, realizzata dall'artista Erik Ferguson, leggere la tracklist e ascoltare di nuovo Machine in streaming.

1. Hologram

2. Press Enter To Exit

3. Machine

4. Ghost

5. Two Way Mirror

6. Weighed Down

7. World Below

8. Gathering

9. It’s A Good Life

10. Something To Remember Me By

