The Jesus & Mary Chain in Italia a luglio per due date live

In attesa dell'uscita il 24 marzo di Damage and Joy, il loro primo album dai tempi di Munki (1998), avremo occasione di rivedere dal vivo The Jesus & Mary Chain anche la prossima estate: sono state infatti annunciate le seguenti due date in Italia per il mese di luglio.

Giovedì 6 luglio – Festival del Vittoriale, Gardone Riviera (BS)

Venerdì 7 luglio – Pistoia Blues, Pistoia

Al momento non abbiamo informazioni sul prezzo dei biglietti, né sulle prevendite attivate, ma vi consigliamo di tenere d'occhio il nostro calendario concerti per tutti gli aggiornamenti.

Nell'attesa di rivedere i fratelli Reid dal vivo, qui sotto ci riascoltiamo in streaming il primo singolo tratto da Damage and Joy, Amputation. L'album è già disponibile in pre-order su Amazon.

