The Mountain Goats: ascolta il nuovo album Goths (STREAMING)

Uscirà il 19 maggio per l’etichetta Merge Records l’album Goths, ultimo lavoro discografico di The Mountain Goats.

La band aveva già annunciato l’arrivo del nuovo album lo scorso febbraio, anticipandolo con un primo singolo dal titolo Andrew Eldritch is Moving Back to Leeds, dedicato al leader dei Sisters of Mercy, e poi con la traccia d'apertura, Rain in Soho.

Qui sotto trovate lo streaming integrale di Goths dal sito di NPR. Vi ricordiamo inoltre che il disco è già disponibile in pre-order su Amazon .

Di' la tua

commenti

Powered by Facebook Comments