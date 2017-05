The National annunciano il nuovo LP Sleep Well Beast, guarda il video di The System Only Dreams in Total Darkness

A quattro anni di distanza da Trouble Will Find Me, The National hanno annunciato il loro nuovo album, Sleep Well Beast.

Il disco uscirà l'8 settembre per 4AD Records, avrà la copertina che vedete qui sopra ed è stato registato tra lo studio di proprietà del chitarrista Aaron Dessner nello stato di New York, Los Angeles, Parigi e Berlino. E' stato prodotto dallo stesso Dessner, con la collaborazione del cantante Matt Berninger e dell'altro chitarrista, Bryce Dessner.

All'inizio di quest'anno, la band ha presentato dal vivo un brano intitolato Turtleneck durante un live a Washington DC: in quell'occasione Berninger ha parlato per la prima volta della tematica dei legami amorosi e matrimoniali, che avrà un ruolo importante nel disco.

(l’album)..parlerà di matrimoni e di come essi possano terminare. Io sono felicemente sposato ma devo riconoscere che il matrimonio è un percorso difficile. Io e mia moglie stiamo scrivendo i testi insieme e raccontiamo le nostre lotte quotidiane ed è molto difficile esternare queste emozioni anche se tutto ciò sta salvando il nostro legame. In realtà non c’è nulla da salvare, perchè il nostro matrimonio è sano, ma è una cosa molto buona! Quindi sarà un album un po’ particolare ma io lo sto adorando’.

Qui sotto, subito dopo la tracklist, potete vedere il video del primo singolo estratto, The System Only Dreams in Total Darkness, girato con un drone e diretto da Casey Reas.

01 Nobody Else Will Be There

02 Day I Die

03 Walk It Back

04 The System Only Dreams in Total Darkness

05 Born to Beg

06 Turtleneck

07 Empire Line

08 I’ll Still Destroy You

09 Guilty Party

10 Carin at the Liquor Store

11 Dark Side of the Gym

12 Sleep Well Beast

