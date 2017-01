The New Pornographers annunciano il nuovo LP Whiteout Conditions, ascolta High Ticket Attractions

Whiteout Conditions è il titolo del nuovo album dei New Pornographers, in uscita il prossimo 7 aprile per l’etichetta di proprietà della stessa band, la Collected Works Records (in collaborazione con il Concord Music Group).

Il disco arriva a poco più di due anni di distanza dall’ultimo lavoro discografico Brill Bruisers pubblicato nel 2014, e ultimo disco della band canadese a essere pubblicato dalla gloriosa Matador Records.

La band ha inoltre diffuso online il primo singolo High Ticket Attractions, che potete ascoltare in streaming qui sotto da Spotify, subito dopo la tracklist. A seguire trovate anche il video interattivo realizzato per la canzone.

01 Play Money

02 Whiteout Conditions

03 High Ticket Attractions

04 This is the World of the Theatre

05 Darling Shade

06 Second Sleep

07 Colosseums

08 We’ve Been Here Before

09 Juke

10 Clockwise

11 Avalanche Alley

