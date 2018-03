The Police protagonisti del nostro audioforum del 20 marzo a Padova

A quarant'anni dall'uscita del loro primo successo, Roxanne, e dell'album Outlandos d'Amour, Gold Soundz ripercorre la carriera dei Police con uno speciale audioforum con canzoni, video e registrazioni live d'epoca, aneddoti biografici e testi commentati. L'appuntamento è per martedì 20 marzo alle ore 19:30, presso la libreria Limerick (via Aspetti 13, Padova).

Nel 1976 un giovane insegnante originario della periferia di Newcastle upon Tyne, Gordon Matthew Sumner, si esibisce nei club insieme a formazioni jazz-fusion come i Phoenix Jazzmen e i Last Exit. Presto viene battezzato Sting, "pungiglione", a causa di una maglietta a strisce gialle e nere che indossa spesso durante i concerti. Mentre canta e suona il basso, una sera, incontra il figlio di un ex agente della CIA parecchio attivo nella scena musicale londinese come batterista che gli propone di lavorare a un nuovo progetto.

Il tempo di registrare un primo singolo con Henry Padovani, Fall Out, e il 18 agosto del 1977 si ritrova per la prima volta al club Rebecca di Birmingham la line-up definitiva dei Police, trio che diventerà presto uno dei simboli più riconoscibili della seconda "British Invasion" grazie a un'originale e indovinata miscela di punk-rock, reggae e new wave, con in più qualche spruzzata di jazz. Fino al 1986, l'anno dello scioglimento, la band di Sting, Andy Summers e Stewart Copeland è una forza inarrestabile: cinque album, oltre settanta milioni di copie vendute in tutto il mondo, videoclip trasmessi in heavy rotation dall'appena nata emittente MTV.

Partendo dagli esordi e arrivando al canto del cigno Synchronicity, bestseller datato 1983, l'incontro sarà l'occasione per riascoltare insieme classici immortali come Message in a Bottle, Don't Stand So Close To Me, Every Little Thing She Does Is Magic ed Every Breath You Take.

Condurrà la serata Alessandro Liccardo, collaboratore di Gold Soundz. Media partner dell'evento è Radio Bellla & Monella, emittente fondata nel 1990 da Roberto Zanella che trasmette in FM in Veneto, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia.

Ingresso: 3 euro con mini-aperitivo. Potete confermare la vostra presenza sulla pagina Facebook dedicata all'evento: vi aspettiamo!

