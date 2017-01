The Raveonettes riuniscono i loro ultimi singoli in un nuovo album, 2016 Atomized (STREAMING)

A tre anni dal loro ultimo lavoro Pe'ahi, i danesi The Raveonettes hanno rispettato il loro proposito di riunire in un unico album i 12 singoli da loro pubblicati nel corso del 2016.

Il progetto Rave-Sound-Of-The-Month aveva infatti visto il duo pubblicare un pezzo nuovo ogni ultimo venerdì del mese. L’album che ne è risultato si chiama 2016 Atomized e verrà pubblicato in digitale il 16 febbraio, in CD il 21 aprile e il giorno successivo anche in vinile, in concomitanza con il Record Store Day.

Nel frattempo lo potete ascoltare in streaming integrale su Soundcloud. A seguire, subito dopo la tracklist, trovate invece il video dell'ultima traccia del progetto, messa online a fine dicembre: uno strumentale da ben 12 minuti intitolato Pendejo.

1. The World Is Empty (Without You)

2. Run Mascara Run

3. Excuses

4. Junko Ozawa

5. Scout

6. Won't You Leave Me Alone

7. Where Are Your Wild Horses

8. A Good Fight

9. This Is Where It Ends

10. Choke On Love

11. Fast Food

12. Pendejo

