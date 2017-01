The Shins: annunciato il nuovo album Heartworms, ascolta il brano Name for You (STREAMING)

A cinque anni di distanza dall'LP Port of Morrow, The Shins hanno finalmente annunciato il loro nuovo album, Heartworms, di cui vi parliamo ormai da quasi tre anni.

Il disco uscirà il 10 marzo su Columbia Records e includerà il singolo recentemente pubblicato Dead Alive e la seconda anticipazione Name for You, messa online proprio ieri.

Per James Mercer si tratta di un ritorno alla sua band principale dopo un periodo impegnato con il side-project Broken Bells, con il quale ha pubblicato nel 2014 l'album After the Disco e nel 2015 il singolo It's That Talk Again.

Qui sotto, subito dopo la tracklist di Heartworms, potete ascoltare in streaming Name for You.

1. Name For You

2. Painting a Hole

3. Cherry Hearts

4. Fantasy Island

5. Mildenhall

6. Rubber Ballz

7. Half a Million

8. Dead Alive

9. Heartworms

10. So Now What

11. The Fear

Di' la tua

commenti

Powered by Facebook Comments