by Martina Di Berardino

The Shins hanno presentato ieri una nuova canzone estratta dall'album Heartworms, in uscita il 10 marzo.

Prima di questo brano, Mildenhall, la band americana ci aveva fatto ascoltare altri due singoli: Dead Alive e Name For You.

Qui sotto potete vedere l'elegante lyric video in bianco e nero del brano. Vi ricordiamo inoltre che Heartworms si può già ordinare su Amazon.

