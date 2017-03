The xx: guarda il nuovo video Say Something Loving

Diretto da Alasdair Mclellan, Say Something Loving è il video del secondo singolo estratto dall'ultimo album di The xx, I See You.

Nel clip vediamo le immagini del trio che suona il brano all'interno di una stanza blu, intervallate da scene di vita londinese. In un comunicato stampa, la band ha detto di aver voluto "rendere omaggio alla nostra città natale e rivedere alcuni dei posti che ci ricordano della nostra amicizia quando stavamo crescendo".

Potete vederlo qui sotto. Vi ricordiamo che I See You è disponibile su Amazon, e che The xx saranno in Italia quest'estate per due date live: i biglietti per Firenze e Roma sono disponibili su Ticketone.

