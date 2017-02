The xx: il video dell’esibizione a Che tempo che fa e i dettagli sulle due nuove date italiane

Ieri sera, in anticipazione della loro unica data italiana di stasera, The xx hanno suonato negli studi del programma di Raitre Che tempo che fa.

Sul sito di Raiplay potete vederli suonare il primo singolo estratto dall'ultimo album I See You, On Hold, e ascoltare anche la breve intervista in cui Fabio Fazio ha cercato di intervistare i timidissimi Oliver, Romy e Jamie. Nel corso della chiacchierata il trio ha anche annunciato due nuove date in Italia per quest'estate, ecco i dettagli:

Sabato 8 luglio – Firenze Summer Festival @ Visarno Arena, Parco delle Cascine, Firenze

Lunedì 10 luglio – Postepay Sound Rock in Roma @ Ippodromo delle Capannelle, Roma

I biglietti per i due live saranno in vendita dalle ore 11 di mercoledì 22 febbraio, su iovado.club e My Live Nation per la data di Firenze, e su Postepaysound.it per quella di Roma. Dalle ore 11 di venerdì 24 febbraio invece andranno in vendita su Ticketone. Il costo sarà di 40 euro + diritti di prevendita.

In attesa di stasera, qui sotto riascoltiamo Say Something Loving; vi ricordiamo inoltre che I See You è disponibile su Amazon.

