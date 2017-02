The xx ospiti domenica da Fabio Fazio a “Che tempo che fa”

L’uscita dell’ultimo album di The xx, I See You, sta portando finalmente alla luce del mainstream questi ragazzi rimasti finora sempre in ambito indie.

In occasione dell'attesissima unica data italiana che li vedrà sul palco del Mediolanum Forum di Assago (in provincia di Milano) lunedì prossimo, il trio sarà ospite domenica 19 febbraio di uno dei pochi programmi della tv italiana distintosi negli ultimi tempi per la qualità di alcuni dei suoi ospiti musicali, ovvero il talk show condotto da Fabio Fazio Che tempo che fa.

L'appuntamento è per le ore 20 su Raitre, e si vocifera che Romy, Jamie e Oliver potrebbero cogliere l'occasione per annunciare nuove date in Italia nei prossimi mesi: non perdeteveli!

Qui sotto intanto rivediamo il video del fortunato singolo apripista di I See You, On Hold. Vi ricordiamo inoltre che l'album è disponibile su Amazon.

