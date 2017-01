The xx suonano Lips e Say Something Loving al Tonight Show (VIDEO)

Dopo anni di silenzio, The xx sono tornati prepotentemente alla ribalta la scorsa settimana con la pubblicazione del loro terzo album I See You.

Per promuovere il disco, ieri sera il trio inglese è stato ospite del Tonight Show condotto da Jimmy Fallon, dove hanno presentato dal vivo due brani del disco: Lips in diretta tv e Say Something Loving come esclusiva per il web.

Potete vedere entrambi i video qui sotto. Vi ricordiamo che I See You è disponibile su Amazon, e che Jamie, Romy e Oliver saranno presto in Italia per un'unica data a Milano: i biglietti li trovate su Ticketone!

