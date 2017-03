Tori Amos: mercoledi’ 8 marzo a Padova festeggiamo i 25 anni di Little Earthquakes

Dopo aver festeggiato i 20 anni dell'album self-titled dei Blur, un altro anniversario per gli audioforum di Gold Soundz: mercoledì 8 marzo, alle 19:30 presso la libreria Limerick (via Aspetti 13, Padova), in occasione della Festa della donna, dedichiamo un'intera serata all'album d'esordio di Tori Amos, Little Earthquakes, che ha appena compiuto 25 anni dall'uscita.

Little Earthquakes è semplicemente uno dei più celebrati dischi cantautorali degli ultimi tre decenni: un lavoro "confessionale" e fortemente introspettivo, in cui emergono rabbia, fiera femminilità e il grande talento tanto vocale quanto compositivo di Myra Ellen Amos, che trova finalmente nuova ispirazione e uno stile più maturo e personale.

Un nuovo inizio per l'artista nata a Newton, ex bambina prodigio, che arriva al successo internazionale grazie a canzoni come Silent All These Years, China, Crucify e Winter, capaci di ispirare un'intera generazione di cantautrici e che, dopo venticinque anni, hanno conservato intatto tutto il loro fascino.

Sarà il nostro modo di celebrare, tra ascolti, videoclip, fotografie, registrazioni dal vivo e filmati d'epoca, la Festa della Donna: impegnata contro la violenza e gli abusi sessuali, Tori Amos è stata la prima portavoce del RAINN (Rape, Abuse and Incest National Network). A condurre la serata ci sarà Alessandro Liccardo, collaboratore di Gold Soundz.

Ingresso: 3 euro con mini-aperitivo. Potete confermare la vostra presenza sulla pagina Facebook dedicata all'evento.

