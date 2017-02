by Giorgio Bonomi

I Ride hanno veramente deciso di esagerare: a sole 24 ore dal loro primo brano in oltre 20 anni (Charm Assault, che vi abbiamo fatto ascoltare ieri), la band inglese ha messo online oggi una seconda anticipazione dal loro attesissimo nuovo album, in uscita quest'estate per Wichita Recordings.

Qui sotto potete ascoltare in streaming Home is a Feeling.

Sopra: foto di Andrew Ogilvy

