Un anno senza David Bowie: il tributo di amici e famigliari

Ieri è stato il primo anniversario della morte di David Bowie, scomparso il 10 gennaio 2016 dopo aver perso la sua battaglia con il cancro al fegato, che lo aveva lentamente consumato durante la realizzazione del musical Lazarus e del suo ultimo album Blackstar.

Proprio quel disco, uscito qualche giorno prima in occasione del 69esimo compleanno dell Duca Bianco, ha quindi rappresentato il suo testamento: come si può intuire dal titolo, Blackstar è il racconto dell'ultimo spiraglio di luce che la stella regala all'universo prima di collassare in un buco nero.

Sono stati moltissimi per tutta la giornata gli omaggi di famigliari, fan e colleghi inviati attraverso le principali piattaforme social, ma anche gli eventi organizzati per ricordare l'icona del glam-rock. A Brixton, suo quartiere natale, Gary Oldman ha organizzato l'8 gennaio un concerto in suo onore accompagnato da La Roux, Simon Le Bon e molti altri, che è stato replicato ieri a New York e verrà portato anche a Los Angeles, Sydney e Tokyo.

Qui sotto riportiamo i messaggi inviati online dalla vedova Iman, dal figlio di Bowie Duncan Jones, oggi apprezzato regista, e dal suo collaboratore storico Brian Eno.

Happy birthday (grand)dad. We love you. Goodnight. pic.twitter.com/O4St8GJu6G — Duncan Jones (@ManMadeMoon) 8 gennaio 2017

Gone But Never Forgotten: RIP David Bowie (January 8, 1947 – January 10, 2016) pic.twitter.com/CLjcz5Es27 — Brian Eno (@dark_shark) 9 gennaio 2017

Qui sotto invece trovate il video realizzato dall'artista Helen Green postato dalla pagina ufficiale di Bowie su Facebook;

Di' la tua

commenti

Powered by Facebook Comments