VH1 dedica un’intera serata a David Bowie a un anno dalla scomparsa

Il prossimo 10 gennaio sarà il primo anniversario della scomparsa di David Bowie: tra le tantissime iniziative che si stanno organizzando in tutto il mondo per ricordare il Duca Bianco, ve ne segnaliamo una alla portata di tutti, e che ci farà immaginare per una sera cosa potrebbe essere, anche in Italia, la tv in chiaro sul digitale terrestre.

La rete musicale VH1 (visibile sul canale 67) organizza infatti per il 10 gennaio un David Bowie Celebration Day: dalle 19 alle 21 verranno trasmessi tutti i video musicali da lui realizzati, e a seguire la prima italiana del documentario della BBC The Last Five Years, diretto da Francis Whately e dedicato agli ultimi cinque anni di vita di Bowie, quelli in cui ha realizzato gli album The Next Day (2013) e Blackstar (2016).

A seguire andrà in onda L'uomo che cadde sulla terra, film del 1976 diretto da Nicolas Roeg e esordio di Bowie al cinema come protagonista. Infine, vedremo anche il mediometraggio Jazzin' for Blue Jean, diretto da Julien Temple nel 1984 e pensato per accompagnare il singolo Blue Jean, dall'album Tonight.

Inutile dire che si tratta di un'occasione da non perdere, soprattutto per vedere in anteprima il documentario, che va in onda sulla tv inglese proprio stasera: qui sotto potete vedere uno dei trailer della BBC.

