VH1 dedica un’intera serata a Kurt Cobain per il suo compleanno

Come era già successo lo scorso 10 gennaio, a un anno dalla scomparsa di David Bowie, la rete televisiva VH1 (canale 67 del digitale terrestre) dedicherà un'intera serata a celebrare una ricorrenza importante nel mondo della musica: in questo caso si tratterà del compleanno di Kurt Cobain, che avrebbe compiuto 50 anni il prossimo 20 febbraio.

Lunedì prossimo dalle ore 20 il VH1CobainDay inizierà con una playlist dei migliori video grunge, Best of Grunge, per proseguire poi alle 21 con il documentario della BBC Kurt Cobain: All Apologies, che racconta tutta la carriera del cantante dei Nirvana.

Alle 22 si proseguirà con il film Last Days, diretto da Gus Van Sant e ispirato agli ultimi giorni di vita di Cobain. Infine, la programmazione terminerà con lo storico live acustico del 1993 MTV Unplugged in New York, uno dei concerti più significativi e toccanti dei Nirvana.

Ma Kurt Cobain, i Nirvana e tutti i gruppi della scena grunge avranno comunque spazio anche nei giorni precedenti: Last Days andrà in onda anche sabato 18 febbraio alle ore 21 mentre l’Unplugged sarà trasmesso anche domenica 19 febbraio, seguito da un altro concerto unplugged di una delle migliori band di Seattle, quello degli Alice in Chains registrato nel 1996.

Qui sotto ci rivediamo l'indimenticabile performance del classico di Leadbelly Where Did You Sleep Last Night?, tratta dal concerto del 1993.

