Wandering Stars: un’intera serata dedicata ai Portishead mercoledi’ 8 novembre a Padova

by Giorgio Bonomi

Dopo la pausa estiva ripartono gli audioforum di Gold Soundz: ogni mercoledì sera, per tutto il mese di novembre, vi invitiamo a una serie di appuntamenti dedicati a ripercorrere insieme la carriera di artisti fondamentali degli ultimi 35 anni, riascoltando i loro brani più importanti.

Si inizia mercoledì 8 novembre (alle ore 19:30, presso la libreria Limerick, in via Aspetti 13 a Padova) con una serata dedicata ai Portishead, il geniale trio di Bristol, tra gli ideatori del genere trip-hop.

Dagli inizi con il fondamentale album Dummy (1994), fino ai successivi esperimenti elettronici, folk e orchestrali, ripercorreremo la storia del gruppo fondato da Geoff Barrow e Beth Gibbons, attraverso l'ascolto dei brani più importanti della loro carriera, accompagnati da video d'epoca: Sour Times, Glory Box, All Mine, Only You e molti altri ancora.

A condurre la serata ci sarà Giorgio Bonomi, caporedattore di Gold Soundz.

Ingresso: 3 euro con mini-aperitivo. Potete confermare la vostra presenza sull'evento Facebook ufficiale: vi aspettiamo!

