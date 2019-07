R.E.M. – Begin the Begin

Tutta l’ascesa dei R.E.M., da outsider della scena post-punk americana al successo mondiale all’inizio degli anni ’90 grazie alla famosissima Losing My Religion, che li trasformò in star; dal grande successo mondiale di Automatic For The People fino al contratto multimilionario inaugurato da New Adventures in Hi-Fi; dall’addio del batterista Bill Berry fino agli ultimi dischi in studio e allo scioglimento avvenuto nel 2011.

Un percorso fatto di coerenza, impegno sociale e amicizia tra i quattro componenti, aiutato anche dal carisma dell’enigmatico frontman Michael Stipe.

Date degli audioforum: 29 novembre e 6 dicembre 2017

A cura di Giorgio Bonomi e Alessandro Liccardo

Ecco la registrazione delle due serate:

Ed ecco la playlist con i brani che abbiamo ascoltato: