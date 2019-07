Tears for Fears – Sowing the Seeds

Era il 1981 quando due ex membri dei Graduate, Roland Orzabal e Curt Smith, firmarono un contratto con la Phonogram e divennero il fulcro di una formazione tra le più celebri degli anni ottanta, da una parte e dall’altra dell’oceano, con hit come Mad World (tornata alla ribalta negli anni 2000 grazie alla cover di Gary Jules inclusa nella colonna sonora di Donnie Darko), Shout, Everybody Wants To Rule The World (ripresa da Patti Smith e più recentemente da Lorde) e Sowing the Seeds of Love.

Tutta la loro storia, dall’esordio The Hurting fino all’ultimo singolo I Love You But I’m Lost, tratto dall’antologia Rule The World: buon ascolto e buona visione!

Data dell’audioforum: 30 gennaio 2018

A cura di Alessandro Liccardo

Ecco la registrazione dell’intera serata:

Ed ecco la playlist con i brani che abbiamo ascoltato: