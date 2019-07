New Soundz: le nuove uscite di giugno 2019

Come ogni mese, la nostra playlist New Soundz vi permette di ascoltare tutti i nuovi brani usciti negli ultimi 30 giorni. Tra questi abbiamo selezionato una decina di suggerimenti speciali:

1) Sta per tornare Bon Iver: in attesa dell’annuncio del nuovo album, ci sono due nuovi brani (come al solito dai titoli indecifrabili) Hey, Ma e U (Man Like).

2) Un Greatest Hits non si nega a nessuno e gli Spoon lo meritano sicuramente: Everything Hits at Once è in uscita il 26 luglio e c’è anche un nuovo brano, No Bullets Spent.

3) Dan Snaith ultimamente sembra molto più a suo agio nei panni del suo alter ego danzereccio Daphni che in quelli del suo progetto principale Caribou: il nuovo singolo Sizzling non fa eccezione!

4) Altro grande ritorno quello dei Belle and Sebastian: Sister Buddha è il singolo che anticipa la nuova colonna sonora curata dalla band scozzese, per il film Days of the Bagnold Summer.

5) Dopo il mezzo passo falso dell’ultimo album The Bride, torna Bat for Lashes: Kids in the Dark sembra alquanto promettente, speriamo che l’album Lost Girls sia all’altezza.

6) Due nuovi brani anche per Purple Mountains, il nuovo progetto di David Berman dei Silver Jews: possiamo dire che ci piacciono tanto tanto?

7) Non convince invece il ritorno delle Sleater-Kinney prodotte da St. Vincent: The Future is Here abbandona il sound per il quale le abbiamo amate e non sorprende quindi che la batterista Janet Weiss abbia abbandonato il gruppo proprio questa settimana.

8) Un nuovo singolo di Burial è sempre un avvenimento: Claustro e State Forest confermano tutto quello che abbiamo sempre apprezzato nel misterioso producer inglese.

9) Miley Cyrus che coverizza i Nine Inch Nails? E’ successo anche questo, grazie alla serie tv Black Mirror: nei panni della finta popstar Ashley O, ha riletto in chiave “ottimista” il primo successo di Trent Reznor, Head Like a Hole (che diventa On a Roll).

10) L’amore che proviamo per gli Hold Steady poteva aumentare solo con l’annuncio di un nuovo album: detto fatto, Thrashing Thru the Passion è in uscita il 16 agosto e Denver Haircut è il singolo che lo anticipa!