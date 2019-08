New Soundz: le nuove uscite di luglio 2019

Come ogni mese, la nostra playlist New Soundz vi permette di ascoltare tutti i nuovi brani usciti negli ultimi 30 giorni. Tra questi abbiamo selezionato una decina di suggerimenti speciali:

1) Il livello dell’hype per il nuovo album di Bon Iver (che ha il fastidioso titolo i, i) è ormai ben oltre i livelli di guardia: anche questo mese ci siamo ascoltati due anticipazioni, Faith e Jelmore.

2) Da sempre John Darnielle e i suoi Mountain Goats mantengono una prolificità invidiabile: a tre mesi dall’album In League with Dragons, c’è già un altro singolo con due nuovi brani, Sentries in the Ambush e Divided Sky Lane.

3) Il nuovo singolo dei Wilco Love is Everywhere (Beware) è tutto quello che abbiamo sempre amato in questa band: bello, commovente e con le chitarre tutte al posto giusto. Ora aspettiamo l’album Ode to Joy (e mai titolo fu più azzeccato).

4) Four Tet continua a stupirci con singoli nuovi, uno più bello dell’altro, come questo Dreamer. Scommettiamo che entro fine anno saranno compilati in un nuovo album?

5) Il ritorno delle Sleater-Kinney The Center Won’t Hold continua a non promettere bene. Suoni e produzione sembrano snaturare le (enormi) qualità della band, come si sente anche in queste due nuove anticipazioni: la title-track e Can I Go On.

6) Iggy Pop alle prese con un disco “sobrio e contemplativo”? Non siamo sicuri di volerlo ascoltare, però i due estratti (la title-track Free e James Bond) almeno sono divertenti.

7) Riusciranno finalmente i DIIV a mantenere la promessa che ci fecero qualche anno fa, ovvero di entrare nella “serie A” delle band indie, lasciando finalmente stare le droghe? Il nuovo album Deceiver ci prova, e il singolo Skin Game per ora promette bene.

8) Angel Olsen è esplosa improvvisamente al di là anche dei suoi meriti, e fa un certo effetto vedere il video d’autore in bianco e nero per il suo nuovo singolo All Mirrors, con tanto di premiere su YouTube. Di sicuro qualcuno ci sta investendo parecchio, ma sulla musica noi per ora sospendiamo ancora il giudizio…

9) Chi invece ci è mancato proprio sono le Vivian Girls: dopo 5 anni eccole qui con un nuovo album (Memory) e un singolo (Sick) che conferma tutte le loro qualità.

10) Dulcis in fundo non potremmo essere più felici per il ritorno dei New Pornographers: Falling Down the Stairs of Your Smile, oltre ad avere un bellissimo titolo, è una gemma melodica che ricorda i momenti migliori di Carl Newman, Neko Case e compagni. Ma su di loro, si sa, ci si può sempre contare.