New Soundz: le nuove uscite di maggio 2019

Come ogni mese, la nostra playlist New Soundz vi permette di ascoltare tutti i nuovi brani usciti negli ultimi 30 giorni. Tra questi abbiamo selezionato una decina di suggerimenti speciali:

1) In attesa del seguito di The Hope Six Demolition Project (2016), c’è un nuovo brano di PJ Harvey: The Crowded Cell è stato scritto per accompagnare la serie tv inglese The Virtues.

2) Altri due brani dall’inossidabile Bruce Springsteen, in attesa dell’uscita del suo diciannovesimo album Western Stars: There Goes My Miracle e Tucson Train.

3) A dieci anni dallo scioglimento dei Silver Jews, David Berman torna al mondo della musica: il suo nuovo progetto si chiama Purple Mountains e il singolo di debutto ha un titolo ottimista come al solito, All My Happiness Is Gone.

4) Bill Callahan si prepara finalmente a rompere sei anni di silenzio (in cui si è sposato e ha avuto un figlio) con il suo nuovo, doppio album Shepherd in a Sheepskin Vest: per il momento sono online già 11 brani, noi vi facciamo ascoltare quelli contenuti sul secondo lato!

5) Era molto atteso il nuovo singolo delle Sleater-Kinney prodotto da St. Vincent, Hurry On Home. Dobbiamo dire che l’accoppiata per il momento non ci ha convinti del tutto, ma aspettiamo l’album!

6) Sufjan Stevens ha messo online due nuovi brani per il mese dell’orgoglio LGBTQ+: belli, ma attendiamo per il 2020 il nuovo album…

7) Nuovo singolo per i Metronomy: Lately segna il ritorno della band inglese a tre anni da Summer 08.

8) Come non amare il dance-punk primi anni 2000 dei !!! (o come li chiamano tutti, Chk Chk Chk)? Dal vivo sono sempre una forza della natura, e questi due nuovi brani non sono affatto male.

9) L’asso pigliatutto dell’it-pop degli ultimi anni, Calcutta, torna a sorpresa con un nuovo singolo intitolato Due Punti, sempre più vicino alla canzone italiana “tradizionale”.

10) Dulcis in fundo, Jarvis Cocker dei Pulp dopo aver giocato negli ultimi anni a fare il dj e il curatore editoriale, è tornato alla musica: Must I Evolve? è il primo singolo del suo nuovo progetto Jarv Is.