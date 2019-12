New Soundz: le nuove uscite di novembre 2019

Come ogni mese, la nostra playlist New Soundz vi permette di ascoltare tutti i nuovi brani usciti negli ultimi 30 giorni. Tra questi abbiamo selezionato una decina di suggerimenti speciali:

1) Il nuovo singolo anti-Trump (e per la prima volta in spagnolo!) di Neon Indian, che riscopre le sue origini messicane: se non vi fa commuovere nemmeno un po’, siete già morti e non lo sapete ancora!

2) Prima del #metoo, molto prima c’era Liz Phair, che oggi torna a dare lezioni a tutte le aspiranti cantautrici con un nuovo brano molto 90s, Good Side.

3) E prima (o meglio, in concomitanza) con le riot grrrls c’era Courtney Love, che torna con un brano nuovo scritto per la colonna sonora del film The Turning.

4) Altre due anticipazioni dall’attesissimo Miss Anthropocene di Grimes, che è già ufficialmente l’album con più hype del 2020: speriamo solo che la montagna non partorisca il topolino (come spesso succede in questi casi).

5) I Weezer che coverizzano un brano dalla colonna sonora di Frozen 2? Ma certo, ormai vale tutto…

6) Il gradito ritorno degli Yo La Tengo con un brano dedicato alla festività ebraica di Hanukkah: speriamo solo che Eight Candles sia il preludio a un nuovo album.

7) Due nuovi brani dell’inossidabile Paul McCartney, giusto in concomitanza con l’annuncio dell’ennesimo tour mondiale, che lo porterà anche in Italia l’anno prossimo. E poi non veniteci a dire che la dieta vegetariana non funziona…

8) Vent’anni fa Out of Control era uno dei singoli spaccatutto del terzo album dei Chemical Brothers, Surrender: ora c’è un nuovo remix curato da un altro discreto gruppo di sopravvissuti della bella elettronica che fu, i fantastici Avalanches.

9) Yann Tiersen e i Blonde Redhead? Sulla carta sembra un matrimonio azzardato, in pratica pure…

10) Volete ridere? Il Paracetamol spagnolo di Calcutta funziona lo stesso!