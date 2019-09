New Soundz: le nuove uscite di agosto 2019

Come ogni mese, la nostra playlist New Soundz vi permette di ascoltare tutti i nuovi brani usciti negli ultimi 30 giorni. Tra questi abbiamo selezionato una decina di suggerimenti speciali:

1) Il ritorno dei Big Thief a pochi mesi dall’album U.F.O.F. (a cui avevamo dedicato la prima puntata del nostro podcast): la band americana ha già annunciato il nuovo album Two Hands, anticipato dal brano Not. Sapete che non vediamo l’ora di vederli dal vivo a febbraio?

2) Gli Swans ci spaventano come al solito con il primo estratto dal loro nuovo album Leaving Meaning, in uscita il 25 ottobre. Fa paura già dal titolo: It’s Coming, It’s Real.

3) Grimes continua a prepararci per l’arrivo del tanto atteso Miss Anthropocene, ovviamente senza indicarci una data d’uscita. Ma intanto c’è un brano nuovo: nonostante le premesse, Violence non è affatto male!

4) Chi ha detto che non ci piace il jazz? Quando si profila all’orizzonte un album inedito di un gigante come John Coltrane, ci piace eccome: speriamo che Blue World sia l’anello mancante che ci farà capire come ha fatto a incidere la pietra miliare A Love Supreme.

5) A otto anni dalla fine dei Sonic Youth, Kim Gordon torna finalmente con un progetto solista: l’album No Home Record è in uscita l’11 ottobre, intanto ci è piaciuta l’anticipazione Sketch Artist.

6) La strana coppia: Thom Yorke e Flea (che nonostante le differenze abissali tra Radiohead e Red Hot Chili Peppers sono amiconi e hanno anche già collaborato in passato) tornano con un brano dalla colonna sonora del film Motherless Brooklyn, diretto dall’attore Edward Norton e tratto da un libro fenomenale di Jonathan Lethem.

7) Per il venticinquennale dell’unico album di Jeff Buckley, Grace, sono apparsi online materiali di tutti i generi: forse la cosa più interessante è questo demo di un brano inedito registrato durante la sua ultima session in studio prima di annegare nel fiume Missisippi, Sky Blue Skin. Jeff, ci manchi!

8) I Cigarettes After Sex hanno riscosso parecchio successo (soprattutto qui in Italia) con lo shoegaze cantautoriale del loro album d’esordio: ora si preparano a tornare con il loro nuovo LP Cry, da cui ci ascoltiamo il singolo Heavenly.

9) Ma la fenomenale copertina del nuovo album degli M83 l’ha disegnata Moebius? In attesa di avere conferme, ci ascoltiamo la prima anticipazione dal ritorno della band francese, Temple of Sorrow.

10) Infine chiudiamo con gli amatissimi Editors: si prendono un meritato applauso con l’uscita della loro prima raccolta Black Gold, e ci fanno ascoltare un nuovo brano, la title-track. E anche loro li aspettiamo presto in Italia…