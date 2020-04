PJ Harvey – Lipstick Traces (1991-1999)

Polly Jean Harvey è senza dubbio una delle voci più importanti del rock degli ultimi 30 anni: ha rappresentato un nuovo modo di concepire il cantautorato al femminile, espandendo la lezione di Patti Smith verso nuovi orizzonti espressivi e cambiando così per sempre non solo il mondo della musica, ma anche quello della moda e del costume.

Nell’appuntamento dedicato ai suoi dischi degli anni ’90 partiamo dal folgorante esordio Dry (1992) fino a Is This Desire? (1998), passando per le collaborazioni con Steve Albini e John Parish, e per il suo disco-capolavoro To Bring You My Love (1995).

Data dell’audioforum: 16 novembre 2016

A cura di Alessandro Liccardo

Ecco la registrazione dell’intera serata:

Ed ecco la playlist con i brani che abbiamo ascoltato: