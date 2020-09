New Soundz: le nuove uscite di agosto 2020

Come ogni mese, la nostra playlist New Soundz vi permette di ascoltare tutti i nuovi brani usciti negli ultimi 30 (o 15 in via eccezionale questo mese!) giorni. Tra questi abbiamo selezionato una decina di suggerimenti speciali:

1) Era da un bel po’ che non ascoltavamo qualcosa di nuovo da Father John Misty: i due lati del nuovo singolo (con titoli egualmente criptici, To S. e To R.) dovrebbero essere abbastanza per tenerci tranquilli fino all’annuncio di un nuovo album.

2) I Dirty Projectors che si danno alla bossa nova? Tutto è possibile nel nuovo singolo di Dave Longstreth e compagni, che riprende una delle nostre esclamazioni preferite della lingua inglese: Holy Mackerel!

3) Tornano dopo 26 anni i pionieri del post-punk Cabaret Voltaire, e lo fanno con un brano che dedicato a una nota località di mare abruzzese: Vasto, dove hanno suonato nel 2017 all’interno del Siren Festival!

4) Un nuovo singolo dei Phoenix fa sempre piacere: questa volta poi tengono tutto in famiglia, visto che Thomas Mars (il cantante della band francese) ha scritto Identical appositamente per l’ultimo film della moglie Sofia Coppola, On the Rocks.

5) Ci sono tanti modi di fare metal: tra i più interessanti, da sempre spicca quello dei Deftones, che festeggiano il ventennale del loro epocale White Pony con un nuovo album intitolato Ohms. In ascolto trovate la title-track!

6) Ritorno invece sempre meno convincente per gli Smashing Pumpkins: il nuovo singolo Cyr, che dovrebbe preludere al secondo album post-reunion con il chitarrista James Iha, è abbastanza loffio, decisamente già sentito e lontano dalle sonorità che vengono meglio a Billy Corgan. Ma ormai stiamo parlando di più di 20 anni fa, forse è inutile sperare ancora…

7) Scarso anche il ritorno di Giovanni Lindo Ferretti con il singolo L’imbrunire: nonostante le opinioni (molto) discutibili degli ultimi anni, il vecchio punkettone di Cccp – Fedeli alla linea e C.S.I. era sempre riuscito a risultare provocatorio e originale; questa volta invece il brano è piatto, risaputo e alla fine abbastanza banale.

8) The Sophtware Slump dei Grandaddy è uno dei grandi album che quest’anno compiono 20 anni: nell’immancabile versione deluxe lo troviamo anche risuonato interamente al piano! Un esperimento interessante e che non vediamo l’ora di ascoltare per intero, intanto abbiamo l’anticipazione Jed’s Other Poem!

9) I nostri cuori sussultano nel sapere che c’è un nuovo brano degli Arab Strap, attivi sporadicamente dal vivo negli ultimi anni, ma fermi discograficamente al 2005 di The Last Romance. The Turning of Our Bones sembra finalmente riportarci i due scozzesi come li ricordavamo, ora aspettiamo solo l’annuncio di un nuovo album!

10) Grande attesa infine per i due album solisti che Adrianne Lenker farà uscire il 23 ottobre: i suoi Big Thief sono una band in stato di grazia che ultimamente non sbaglia un colpo, sarà così anche per i relativi progetti solisti?