New Soundz: le nuove uscite di maggio 2020

Come ogni mese, la nostra playlist New Soundz vi permette di ascoltare tutti i nuovi brani usciti negli ultimi 30 giorni. Tra questi abbiamo selezionato una decina di suggerimenti speciali:

1) False Prophet è l’ultima anticipazione che ascoltiamo dal nuovo album dell’inossidabile Bob Dylan, Rough and Rowdy Ways, che a quanto pare segnerà la sua ennesima rinascita artistica: ben fatto Bob!

2) A proposito di grandi ritorni, Suddenly di Caribou è sicuramente uno dei nostri album dell’anno, e Never Come Back una delle canzoni che ci hanno fatto ballare nel 2020: ora arriva anche la versione remixata dall’amicone di Dan Snaith, Four Tet, ed ovviamente è una bomba.

3) Alleggeriamo: c’è qualcosa di più americano e californiano di Scooby-Doo? E c’è una band più californiana dei Best Coast? Insomma un’accoppiata perfetta: ecco Bethany Cosentino e compagni alle prese col tema del cartone, dal nuovo film Scoob!

4) Finalmente il 19 giugno uscirà Homegrown, l’album “perduto” di Neil Young di cui si parla almeno dall’epoca della registrazione, tra il 1974 e il 1975. Inutile dire che in quel periodo il loner canadese era al massimo della forma e quindi le due anticipazioni finora ascoltate (Try e Vacancy) sono entrambe eccellenti.

5) Gli Idles sono attesi alla prova del terzo album con Ultra Mono, in uscita il 25 settembre. La band inglese ci ha fatto ascoltare due singoli, Mr. Motivator e Grounds, e pare avviata verso una conferma per tutti quelli che hanno amato Joy as an Act of Resistance.

6) Il crooner più elegante dell’indie rock, Matt Berninger di The National, è pronto a tornare con il suo album d’esordio da solista: andrà in una direzione nuova? Ascoltando la title-track Serpentine Prison non sembra…

7) Tra i tanti cantautori purtroppo scomparsi troppo presto, Jason Molina ha da sempre un posto speciale nel nostro cuore: il 7 agosto esce Eight Gates, una raccolta di brani rimasti inediti dal 2008, tra cui questa splendida Shadow Answers the Wall.

8) Si rifanno vivi i Flaming Lips con un nuovo singolo, Flowers of Neptune 6: questa volta ci sorprendono con il loro lato più acustico e psichedelico, e mettono a segno uno dei brani migliori della loro produzione recente.

9) In tempi di Covid-19 e Black Lives Matter, l’incazzatura di Bob Mould ci sta tutta: American Crisis (che anticipa l’album Blue Hearts, in arrivo il 25 settembre) è una furiosa invettiva contro l’American Way of Life e il presidente Trump.

10) Infine due parole per l’esordio da solista di Cristiano Godano, da sempre guida dei Marlene Kuntz: Ti voglio dire è un singolo acustico piacevole e sussurrato, anche se è esattamente quello che ci aspettavamo.