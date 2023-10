Dall’11 ottobre tornano gli audioforum del Gold Soundz Record Club!

Dopo le due rassegne andate in scena nell’autunno dell’anno scorso e poi tra febbraio e marzo di quest’anno, tornano gli audioforum all’interno del nostro negozio Gold Soundz – Dischi all’Arcella.

Tra ottobre e novembre, altri quattro appuntamenti per ripercorrere la carriera di altrettanti artisti fondamentali che hanno segnato la storia recente della musica, tra ascolto dei brani più importanti, aneddoti e video d’epoca: Oasis, Elliott Smith, Sinéad O’Connor e Wilco.



Ma c’è di più: in occasione di ogni incontro, i dischi in vinile e cd degli artisti di cui si parlerà saranno in vendita in via eccezionale con il 20% di sconto!

Ecco il programma:

Mercoledì 11 ottobre: Oasis – Brit Brothers – PRENOTATI

– Brit Brothers – Mercoledì 25 ottobre: Elliott Smith – A Beautiful Place to Get Lost – PRENOTATI

– A Beautiful Place to Get Lost – Mercoledì 8 novembre: Sinéad O’Connor – Nothing Compares – PRENOTATI

– Nothing Compares – Mercoledì 22 novembre: Wilco – Sunken Treasures – PRENOTATI

L’ingresso al singolo incontro costa 5 euro, ma è anche possibile abbonarsi ai quattro incontri al costo di 15 euro. ABBONATI AL CICLO DI AUDIOFORUM

Gli incontri si terranno alle ore 19:30 presso il negozio Gold Soundz – Dischi all’Arcella (via Aspetti 29, Padova) e saranno condotti da Giorgio Bonomi e Alessandro Liccardo.

I posti sono limitati, quindi la prenotazione è obbligatoria.