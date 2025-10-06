049 7336695|info@goldsoundz.it
Dal 23 ottobre ricominciano gli audioforum del nostro Record Club!

Tornano gli audioforum a tema musicale all’interno del nostro negozio Gold Soundz – Dischi all’Arcella!

Tra ottobre e dicembre 2025 saranno quattro gli appuntamenti dedicati a ripercorrere la carriera di artisti fondamentali che hanno segnato la storia recente della musica, tra ascolto dei brani più importanti, aneddoti e video d’epoca.

Ecco il programma:

  • Giovedì 23 ottobre – ore 19:30: The Smashing Pumpkins 30 anni di Mellon Collie and the Infinite Sadness – PRENOTATI
  • Mercoledì 5 novembre – ore 19:30: Run-D.M.C. King of Rock at 40 – PRENOTATI
  • Giovedì 20 novembre -ore 21:00: Mad Season: Above  Audioforum con musica dal vivo PRENOTATI
  • Giovedì 11 dicembre – ore 19:30: Pink Floyd: Wish You Were Here – 50 anni di assenza PRENOTATI

L’ingresso al singolo incontro costa 5 euro, ma è anche possibile abbonarsi ai quattro incontri al costo di 15 euro. ABBONATI AL CICLO DI AUDIOFORUM

In occasione di ogni incontro, i dischi in vinile e cd degli artisti di cui si parlerà saranno in vendita in via eccezionale con il 20% di sconto!

Gli incontri si terranno presso il negozio Gold Soundz – Dischi all’Arcella (via Aspetti 29, Padova) e saranno condotti da Giorgio Bonomi, Max Mbassado’, Francesco Nicolli (con l’accompagnamento musicale di Cristian Ceschi) e Vincenzo Romania.

I posti sono limitati, quindi la prenotazione è obbligatoria: vi aspettiamo!

