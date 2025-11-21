“Ho conosciuto Kurt Cobain”: giovedì 27 novembre presentazione del podcast

Giovedì 27 novembre un “evento speciale” in negozio: alle 19.30 presenteremo il podcast “HO CONOSCIUTO KURT COBAIN – La storia dei Nirvana in Italia”.

Una serie in sette puntate per raccontare i tre tour italiani dei Nirvana (nel 1989, nel 1991 e nel 1994), con interviste, aneddoti e racconti di chi era presente, di chi li ha organizzati, dei gestori dei locali e di chi ha conosciuto personalmente i componenti della band.

Saranno presenti gli autori Paolo Maoret e Marco Degli Esposti, che ci faranno ascoltare anche qualche estratto dal podcast (disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming audio).

L’ingresso a questa serata speciale costerà 7 euro. Tra chi si iscrive verrà estratto un fortunato partecipante, che avrà IN OMAGGIO un vinile a scelta dei Nirvana tra quelli presenti in negozio!

Potete prenotare il vostro posto qui: https://forms.gle/ZWSWEYFWF1UscuyB6