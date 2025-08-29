Iscriviti al nostro canale Whatsapp!

Vuoi rimanere sempre aggiornato su nuove uscite, nuovi arrivi in negozio e sugli eventi che organizziamo o a cui partecipiamo come Gold Soundz?
Iscrivi al nostro nuovissimo canale su Whatsapp: basta cliccare su questo link, confermare l’iscrizione, attivare le notifiche cliccando sulla campanella in alto a destra (importante! altrimenti non ti accorgerai delle notizie che ti mandiamo) e il gioco è fatto!
Ti manderemo aggiornamenti una volta alla settimana (senza esagerare!) direttamente sul tuo telefonino nella sezione “Aggiornamenti” di Whatsapp su tutto quello che riguarda il negozio.
Ti aspettiamo!