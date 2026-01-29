Dal 18 febbraio ricominciano gli audioforum del nostro Record Club!

Tornano gli audioforum a tema musicale all’interno del nostro negozio Gold Soundz – Dischi all’Arcella!

Tra febbraio e aprile 2026 saranno cinque gli appuntamenti dedicati a ripercorrere la carriera di artisti fondamentali che hanno segnato la storia recente della musica, tra ascolto dei brani più importanti, aneddoti e video d’epoca.

Ecco il programma:

Mercoledì 18 febbraio – ore 19:30: Belle and Sebastian – A Brilliant Career – PRENOTATI

Mercoledì 4 marzo – ore 19:30: Beastie Boys – Triple Trouble – PRENOTATI

Mercoledì 25 marzo -ore 19:30: Visioni sonore – L'impatto della fotografia negli artwork musicali – PRENOTATI

Mercoledì 8 aprile – ore 19:30: Pearl Jam – Around the Bend: 30 anni di No Code – PRENOTATI

Giovedì 16 aprile – ore 19:30: CCCP e C.S.I. – 40 anni di "Affinità e divergenze" e 30 di "Linea gotica" – PRENOTATI

L’ingresso al singolo incontro costa 5 euro, ma è anche possibile abbonarsi ai cinque incontri al costo di 20 euro. ABBONATI AL CICLO DI AUDIOFORUM

In occasione di ogni incontro, i dischi in vinile e cd degli artisti di cui si parlerà saranno in vendita in via eccezionale con il 20% di sconto!

Gli incontri si terranno presso il negozio Gold Soundz – Dischi all’Arcella (via Aspetti 29, Padova) e saranno condotti da Giorgio Bonomi, Max Mbassado’, Tommaso Toniolo, Mattia Pontarollo e Vincenzo Romania.



I posti sono limitati, quindi la prenotazione è obbligatoria: vi aspettiamo!