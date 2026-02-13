Record Store Day 2026: pre-ordina i tuoi dischi preferiti!



Sabato 18 aprile 2026 è di nuovo Record Store Day, con decine di titoli rari ed esclusivi disponibili solo in negozio e solo in questa occasione.

Già attivo il pre-order per i titoli qui sotto: fateci sapere cosa volete ordinare e ve li faremo trovare in negozio il giorno dell’evento!

Per ordinare potete indicarci le vostre preferenze tramite il form qui sotto e poi chiamare lo 049/7336695 (dal martedì al sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 15:30 alle 19:30) oppure scrivere una mail a info@goldsoundz.it per procedere con il pagamento e la conferma della prenotazione.

