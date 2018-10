Kate Bush: mercoledi’ 24 ottobre serata a lei dedicata a Padova

Tutta la storia di Kate Bush in un audioforum Gold Soundz a quarant’anni dal suo debutto con un brano, Wuthering Heights (ispirato dall’omonimo romanzo di Emily Brontë e scritto dopo aver visto il suo adattamento cinematografico diretto da Robert Fuest), divenuto un evergreen. Grazie a questo singolo, che anticipò l’uscita dell’album The Kick Inside, l’artista divenne la prima donna ad arrivare in vetta alle classifiche in Inghilterra con una canzone composta di proprio pugno.

L’appuntamento è per mercoledì 24 ottobre alle ore 19.30 presso la libreria Limerick (via Aspetti 13, Padova).

Per chi ne ha sempre amato il talento, per chi ne ha solo sentito parlare o l’ha persa di vista, per chi vuole capire come mai Tori Amos, Florence Welch e Bat For Lashes la considerano una fonte di ispirazione, una serata unica con video originali ed esibizioni live d’epoca, fotografie, musica e aneddoti biografici.

Dal 1978 ad oggi Kate si è distinta grazie a una scrittura inconfondibile, a una gestualità fuori dal comune e a un’impressionante estensione vocale. Kate Bush – The Complete Story traccerà un ritratto della cantautrice, attrice e ballerina del Kent attraverso le sue canzoni-chiave, i suoi look, le collaborazioni illustri – dal mentore David Gilmour a Peter Gabriel, passando per Elton John, il suo maestro Lindsay Kemp (scomparso lo scorso 24 agosto), Prince, Eric Clapton, Jeff Beck, Midge Ure, i Big Country, Michael Kamen e Gary Brooker – e dischi che sono vere e proprie opere d’arte, spesso in netta controtendenza con le regole del pop in voga al momento della loro uscita.

The Kick Inside, l’audace ed eccentrico The Dreaming che Björk considera uno dei suoi dischi preferiti di sempre, il capolavoro Hounds of Love del 1985, le prove più mature The Sensual World, The Red Shoes e il ritorno dopo dodici lunghi anni di silenzio con Aerial sono solo alcuni degli album che saranno esaminati nel corso dell’incontro. La discografia di Kate Bush è stata da poco rimasterizzata da James Guthrie e sarà riproposta a novembre in due cofanetti in CD e quattro in vinile.

A presentare l’incontro ci sarà Alessandro Liccardo, collaboratore di Gold Soundz.

Ingresso: 3 euro con mini-aperitivo. Potete confermare la vostra presenza sulla pagina dell’evento Facebook ufficiale: vi aspettiamo!