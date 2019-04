Brit Soundz: mercoledì 3 aprile a Padova si ascoltano i Manic Street Preachers di Everything Must Go

Dopo aver parlato dei “giganti” Blur e Oasis, il ciclo di ascolti Brit Soundz (dedicato a cinque dischi e altrettante band fondamentali del britpop anni ’90) prosegue con una serata dedicata a Everything Must Go, album del 1996 dei gallesi Manic Street Preachers.

L’appuntamento è per mercoledì 3 aprile alle ore 19:30, presso la libreria Limerick (via Aspetti 13, Padova).

Nel 1996, dopo la scomparsa del chitarrista Richey Edwards, i Manic Street Preachers sono un trio formato dal cantante e chitarrista James Dean Bradfield – dotato di una voce inconfondibile, fiera, potente e cristallina -, il bassista Nicky Wire e il batterista Sean Moore; dopo il rock abrasivo di The Holy Bible, con il quarto album Everything Must Go la band cambia pelle.

Sebbene nella tracklist ci siano ancora cinque composizioni di Edwards, i ritornelli si fanno più accattivanti e radiofonici, i testi abbandonano in parte l’introspezione e abbracciano sempre più la storia e l’attualità politica. Gli archi e le tastiere sono nuovi colori che arricchiscono la tavolozza: saranno l’inno A Design for Life e l’arrangiamento spectoriano di Everything Must Go, in particolare, a esporre i Manics a un pubblico sempre più vasto in Europa, ma anche in Asia e Australia.

Rabbia, arte e anima trovano un terreno comune in un album di successo, prodotto da Mike Hedges (già al lavoro con The Cure, Siouxsie And The Banshees, The Associates, Marc Almond, The La’s e Travis) e registrato tra Galles, Normandia e Inghilterra – nei Real World Studios di Peter Gabriel.

Nel 1996 i Manics vincono tre NME Awards (album dell’anno, migliore band live e miglior singolo con A Design For Life) e l’anno successivo portano a casa due BRIT Awards. Definito uno dei migliori lavori discografici di tutti i tempi da magazine come Q e New Musical Express, Everything Must Go spiana la strada a quello che due anni dopo sarà il maggior successo commerciale del trio, This Is My Truth Tell Me Yours (cinque milioni di copie vendute).

Riascolteremo insieme alcuni classici della band, con in più qualche sorpresa. Il tutto sarà accompagnato da video d’epoca, intervallati da curiosità e aneddoti biografici.

Conduce la serata Alessandro Liccardo, collaboratore di Gold Soundz. Ecco la pagina dell’evento su Facebook.

Ingresso: 3 euro con mini-aperitivo

IMPORTANTE: Per motivi di sicurezza e per rendere la permanenza in libreria più piacevole, abbiamo deciso di riservare 25 posti a sedere per chi si prenoterà con il form che trovate linkato qui sotto. D’ora in poi solo chi si prenoterà potrà partecipare agli audioforum.

Prenotazione del posto: https://docs.google.com/forms/d/1NQOQZ-oEgwsrE9RZbKXf0fWE7jXnz7einrN6HGvyle8