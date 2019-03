Cinque appuntamenti Britpop a Padova: mercoledì 20 marzo si parte con Parklife dei Blur

La primavera di Gold Soundz è a tutto Britpop: a 25 anni dall’esplosione del fenomeno, ogni mercoledì dal 20 marzo al 17 aprile vi proponiamo cinque appuntamenti dedicati ad altrettanti album e band fondamentali del pop inglese tra la metà e la fine degli anni ’90. Ascolteremo insieme Parklife dei Blur, (What’s the Story) Morning Glory? degli Oasis, Everything Must Go dei Manic Street Preachers, Urban Hymns di The Verve e This is Hardcore dei Pulp.

Si parte mercoledì 20 marzo alle ore 19:30 presso la libreria Limerick (via Aspetti 13, Padova) con i Blur e il loro capolavoro del 1994, Parklife: il disco che ha dato il via a una miriade di altre band, aprendo una via inglese nelle classifiche, ai tempi dominate dal sound grezzo (e molto americano) del grunge di Seattle.

La geniale intuizione di Damon Albarn e compagni fu quella di recuperare i suoni della british invasion degli anni ’60 (The Kinks e The Beatles su tutti), del glam e del punk degli anni ’70 (tra Roxy Music, David Bowie e XTC) e della new wave degli anni ’80, aggiornandoli con uno sguardo quasi sociologico sulla vita della working e middle class inglese.

Riascolteremo insieme alcuni brani indimenticabili, come Girls & Boys, Parklife, End of Century e This Is A Low, accompagnati da video d’epoca e intervallati da curiosità e aneddoti.

A condurre la serata sarà Giorgio Bonomi, giornalista e caporedattore di Gold Soundz.

Ingresso: 3 euro con mini-aperitivo

IMPORTANTE: Per motivi di sicurezza e per rendere la permanenza in libreria più piacevole, abbiamo deciso di riservare 25 posti a sedere per chi si prenoterà con il form che trovate linkato qui sotto. D’ora in poi solo chi si prenoterà potrà partecipare agli audioforum.

Prenotazione del posto: https://goo.gl/forms/dc6hMsrUy3loEsKt1