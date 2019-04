Eurythmics – The Language of Love

In occasione della Festa della donna, Gold Soundz ha celebrato una figura femminile di spicco del cantautorato e del pop/rock internazionale: la protagonista dell’audioforum è la voce e l’immagine degli Eurythmics, Annie Lennox, che nel corso della sua lunga carriera si è distinta per il carisma, la voce, il look e il suo impegno in diverse cause umanitarie.

Insieme a Dave Stewart ha composto e cantato alcuni dei più grandi classici della new wave britannica, a partire da Sweet Dreams (Are Made of This) – oggetto di diverse cover, da Marilyn Manson alla più recente degli Weezer – e Who’s That Girl? fino al duetto con Aretha Franklin in Sisters Are Doin’ It For Themselves.

The Language of Love: The Best of Eurythmics ripercorre l’intera carriera del duo, dagli esordi di In the Garden fino alla rentrée – dopo una serie di fortunati progetti solisti, in particolare Diva di Annie Lennox del 1992 – con l’album Peace. Dal synth-pop degli inizi al sound più organico delle ultime hit, arricchito con elementi rock e soul, gli Eurythmics hanno vinto un Grammy Award nel 1987, un Brit Award nel 1999 e per due anni consecutivi, nel 2017 e nel 2018, sono stati nominati per l’ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame.

Data dell’audioforum: 6 marzo 2019

A cura di Alessandro Liccardo

Ecco la registrazione dell’intera serata:

  

Ed ecco la playlist con i brani che abbiamo ascoltato: