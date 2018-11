Giardini di Mirò: domenica 25 novembre a Venezia presentazione del libro Different Times

In occasione dell’uscita del nuovo album dei Giardini di Mirò, Different Times, in arrivo il 30 novembre per 42 Records, domenica 25 novembre alle ore 18:30 presso lo spazio dell’Associazione About (Lista dei Bari 1165 a Venezia, nelle vicinanze della stazione ferroviaria di S. Lucia), presentazione del libro di Marco Braggion dedicato alla band emiliana, Different Times – La storia dei Giardini di Mirò, edito da Crac Edizioni.

A moderare l’incontro con l’autore ci sarà il caporedattore di Gold Soundz, Giorgio Bonomi. La presentazione sarà alternata all’ascolto di brani tratti dalla discografia dei Giardini di Mirò, accompagni da materiali video ufficiali e non.

Al termine dell’incontro ci sarà la possibilità di acquistare il volume in anteprima e a prezzo speciale, con dedica dell’autore.

L’ingresso è gratuito ma è riservato ai soci dell’Associazione About. Il costo della tessera è di 5 euro. Potete confermare la vostra presenza sulla pagina dell’evento Facebook ufficiale: vi aspettiamo!