Introducing Gold Soundz: il meglio di tre anni di audioforum mercoledì 23 gennaio a Padova

Il “nuovo corso” dei nostri audioforum compie tre anni: per festeggiare abbiamo deciso di organizzare una serata speciale, in una nuova location, che servirà a ricapitolare gli incontri organizzati finora e a presentare l’iniziativa a un nuovo pubblico.

L’evento Introducing Gold Soundz andrà in scena mercoledì 23 gennaio a partire dalle ore 19 nel club Mooding (via Trieste 5/C, Padova). Durante la serata avremo modo di vedere una selezione di videoclip ed esibizioni live degli artisti protagonisti degli ascolti guidati, con in più alcune anticipazioni sui prossimi incontri.

Si ascolteranno brani di David Bowie, The Smiths, The Cure, Radiohead, The Clash, Depeche Mode, R.E.M. e molti altri, intervallati da aneddoti e accompagnati da video d’epoca.

Presentano la serata Alessandro Liccardo e Giorgio Bonomi. L’evento è in collaborazione con Mooding e Hifi Record.

Ingresso gratuito. Come al solito potete confermare la vostra presenza sulla pagina Facebook dell’evento: ci vediamo da Mooding!

Illustrazione: Michele Bruttomesso

Grafica: Alda Cobianchi