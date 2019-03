Kate Bush – The Complete Story

Il 17 febbraio 1978 uscì il suo album di debutto The Kick Inside. Già allora Kate Bush aveva le idee molto chiare – la sua casa discografica avrebbe voluto lanciare il disco con James and the Cold Gun, lei invece preferì presentarsi al pubblico mondiale con il singolo Wuthering Heights: non poteva fare una scelta più azzeccata. La canzone, ispirata all’omonimo romanzo di Emily Brontë, fece conoscere il suo talento, la sua peculiare gestualità e la sua voce a una vasta platea e ancora oggi è una delle più amate del suo repertorio.

Durante l’incontro abbiamo ripercorso la carriera dell’artista inglese partendo dal suo primo evergreen e passando per l’audace The Dreaming del 1982 e il capolavoro Hounds of Love del 1985, arrivando fino alle sue più recenti produzioni e alle sue collaborazioni con altri artisti.

Fotografia di Anton Corbijn

Data dell’audioforum: 24 ottobre 2018

A cura di Alessandro Liccardo

Ecco la registrazione dell’intera serata:



Ed ecco la playlist con i brani che abbiamo ascoltato: