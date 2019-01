Massive Attack: mercoledì 30 gennaio festeggiamo 20 anni di Mezzanine a Padova

In occasione del tour che li riporterà in Italia per celebrare i 20 anni dell’album Mezzanine, Gold Soundz dedica un’intera serata al capolavoro del 1998 dei Massive Attack.

L’appuntamento è per mercoledì 30 gennaio alle ore 19:30 presso la libreria Limerick (via Aspetti 13, Padova), per ascoltare insieme i brani più importanti del disco, accompagnati da video d’epoca e intervallati da aneddoti e curiosità.

Mezzanine è un album che ha segnato un’epoca, aggiornando la lezione elettronica del trip-hop (di cui la crew di Bristol era stata inventrice) alla paranoia di fine millennio, tra chitarre elettriche, geniali campionamenti e ospiti illustri. Un mondo nero pece, squarciato da incantevoli sprazzi di colore, come la splendida Teardrop con la voce di Liz Fraser dei Cocteau Twins.

A condurre l’incontro ci sarà Giorgio Bonomi, giornalista e caporedattore di Gold Soundz.

Ingresso: 3 euro con mini-aperitivo. Potete confermare la vostra presenza sulla pagina Facebook dell’evento: vi aspettiamo!