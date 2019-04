Mercoledì 17 aprile i Pulp protagonisti dell’ultima serata del ciclo di ascolti Brit Soundz a Padova

Brit Soundz, il nostro audioforum dedicato al britpop, si chiude con un ultimo incontro dedicato a quello che è a tutti gli effetti l’epitaffio del movimento: l’album del 1998 This is Hardcore, firmato dai Pulp del geniale Jarvis Cocker.

L’appuntamento è per mercoledì 17 aprile alle ore 19:30 presso la libreria Limerick (via Aspetti 13, Padova).

Dopo il successo dell’album Different Class (1995), trainato dai singoli Common People e Disco 2000, tre anni dopo This is Hardcore rappresenta un brusco ritorno alla realtà: la celebrazione dello stile di vita della working class inglese lascia il passo a depressione, rimpianti e ossessioni ben poco edificanti.

This is Hardcore è il mal di testa della mattina dopo la sbornia del britpop: “il suono della solitudine al massimo del volume”, con brani pop indimenticabili come Help the Aged, This is Hardcore e Party Hard.

A condurre la serata, tra ascolto dei brani principali, video d’epoca, aneddoti e curiosità, ci sarà Giorgio Bonomi, giornalista e caporedattore di Gold Soundz.

Ingresso: 3 euro con mini-aperitivo. Ecco la pagina dell’evento su Facebook.

