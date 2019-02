New Soundz: ascolta il meglio delle nuove uscite di gennaio 2019

Come ogni mese, la nostra playlist New Soundz vi permette di ascoltare tutti i nuovi brani usciti negli ultimi 30 giorni. Tra questi abbiamo selezionato una decina di suggerimenti speciali:

1) La reunion dei Mineral. Dopo 20 anni di silenzio questi pionieri dell’emo-core hanno fatto uscire due nuovi brani, allegati al libro One Day When We Are Young: Mineral at 25, pensato per i 25 anni della band.

2) I Garbage che coverizzano Starman di David Bowie. E’ la B-side di un nuovo singolo per Shirley Manson e compagni: sul lato A c’è un brano inedito scritto insieme a John Doe ed Exene Cervenka degli X!

3) Il marcissimo ritorno dei Royal Trux. I Twin Infinitives dell’alt-rock tornano dopo 19 anni con la title-track del loro nuovo album White Stuff: un titolo (e una copertina) che è tutto un programma!



4) Due nuovi brani dei Chemical Brothers. A quattro anni dall’ultimo LP, i “fratellini chimici” hanno annunciato il nuovo album No Geography, in uscita il 12 aprile.

5) Karen O che coverizza gli Smashing Pumpkins. Da buona figlia degli anni ’90, la cantante degli Yeah Yeah Yeahs affronta a modo suo il classico Bullet with Butterfly Wings.

6) Il nuovo singolo delle Ex Hex. La band della veterana indie Mary Timony (già in Helium e Wild Flag) aveva stupito cinque anni fa con l’esordio Rips, ora ecco il singolo che anticipa l’album It’s Real.

7) Una rarità dei Radiohead. Si tratta di Ill Wind, B-side registrata per il loro ultimo album A Moon Shaped Pool (2016).

8) Stephen Malkmus si dà all’elettronica. Primo assaggio dall’incredibile nuovo album Groove Denied, per il quale l’ex leader dei Pavement promette un cambio totale di stile, tra synth ed elettronica a basso costo.

9) Due assaggi dal nuovo, attesissimo Vampire Weekend. Invece di sfruttare subito il plauso praticamente universale per l’ultimo LP Modern Vampires of the City (2013), Ezra Koenig e compagni sono rimasti fermi per più di un lustro: tornano in primavera col nuovo lavoro Father of the Bride!

10) I Mountain Goats e Dungeons & Dragons. Era solo questione di tempo prima che John Darnielle, supremo cantore delle passioni più nerd, dedicasse un intero album al più famoso gioco di ruolo del mondo: il nuovo album In League with Dragons è in uscita il 26 aprile.