New Soundz: le nuove uscite di febbraio 2019

Come ogni mese, la nostra playlist New Soundz vi permette di ascoltare tutti i nuovi brani usciti negli ultimi 30 giorni. Tra questi abbiamo selezionato una decina di suggerimenti speciali:

1) Un paio di brani dalla colonna sonora del film The Lego Movie 2: Beck che collabora con Robyn e The Lonely Island per la canzone dei titoli di coda, Super Cool; e i Superorganism che ci propongono la loro Hello Me & You.

2) Il ritorno dei Filthy Friends, il supergruppo formato da Corin Tucker delle Sleater-Kinney insieme al chitarrista dei R.E.M. Peter Buck: Last Chance County è il singolo che anticipa il loro secondo LP Emerald Valley, in uscita il 3 maggio.

3) Due anticipazioni dal nuovo album di Damien Jurado, che vede il cantautore di Seattle tornare al formato intimista dei suoi primi dischi, dopo la tetralogia di album realizzata insieme al compianto Richard Swift. Dieci brani registrati in due ore, per chitarra acustica e voce: questo è In The Shape of A Storm, in uscita il 12 aprile.

4) Un altro nuovo brano dei Chromatics, che ormai da quattro anni continuano ad annunciare il seguito di Kill for Love (2012), di cui si conosce solo il titolo: Dear Tommy. Ce la faranno prima o poi a farlo uscire?

5) Il primo singolo dei Teenage Fanclub senza il membro fondatore (e autore di alcuni dei loro brani più conosciuti) Gerard Love. Il bassista e cantante ha lasciato la band scozzese a novembre, pare in disaccordo sulle date del prossimo tour. Già dal titolo, che richiama il loro primo singolo del 1990 (Everything Flows), Everything Is Falling Apart sembra rappresentare un nuovo inizio.

6) Morrissey alle prese con un album di cover? Potrebbe essere un modo per rilanciare la sua carriera, che negli ultimi tempi non è stata molto convincente. California Son esce il 24 maggio, intanto ci ascoltiamo la sua versione del classico di Roy Orbison It’s Over.

7) Tra gli esordi più interessanti del 2018, quello degli australiani Rolling Blackouts Coastal Fever, che ora tornano con un nuovo singolo intitolato In the Capital.

8) I Tindersticks tornano a collaborare per l’ottava (!) volta con la regista francese Claire Denis, per la colonna sonora del suo nuovo film High Life. Il brano realizzato da Stuart Staples e compagni si intitola Willow.

9) Altra collaborazione interessante quella tra Nick Cave e Larry “Ratso” Sloman, figura di culto della scena musicale newyorchese che alla tenera età di 70 anni ha deciso di esordire con un album a suo nome, Stubborn Heart: Cave e Ratso duettano sul brano Our Lady of Light.

10) E infine il ritorno a sorpresa dei Sebadoh, che dopo un reunion album (Defend Yourself, del 2013) snobbato da pubblico e critica, ci riprovano con il nuovo LP Act Surprised. Il singolo Celebrate the Void ci trasmette una gran voglia di urlare “Gimme Indie Rock”, come fosse il 1991!