New Soundz: le nuove uscite di marzo 2019

Come ogni mese, la nostra playlist New Soundz vi permette di ascoltare tutti i nuovi brani usciti negli ultimi 30 giorni. Tra questi abbiamo selezionato una decina di suggerimenti speciali:

1) Il ritorno di Four Tet con il suo nuovo singolo Only Human, che campiona il brano di Nelly Furtado del 2006 Afraid.

2) Gli Hold Steady che continuano a pubblicare singoli invece di pensare a un album nuovo: possiamo aspettarci una raccolta molto presto? Noi speriamo di sì!

3) Il primo singolo di Nick Murphy (ovvero colui che un tempo si faceva chiamare Chet Faker): ora sembra finalmente voler fare sul serio, anche col nuovo nome.

4) Mac DeMarco che prende in giro la star delle classifiche di fine 2018 Mitski rubandole il titolo del singolo Nobody e scimmiottando il titolo dell’album (da Be the Cowboy si passa a Here Comes the Cowboy). E’ il solito burlone, o è un omaggio?

5) Il ritorno dei The National col singolo You Had Your Soul with You che anticipa l’album I Am Easy to Find: torneranno ai livelli di qualche anno fa?

6) Due nuovi brani dei Vampire Weekend, che si preparano a sfornare probabilmente uno degli album migliori del 2019 col loro Father of the Bride.

7) I Local Natives che tentano di risollevare le loro fortune con due brani che fanno tanto “indie rock di dieci anni fa”: ci riusciranno?

8) I Get Up Kids e il loro nuovo singolo Satellite: sono stati tra i più famosi gruppi emo, ora che l’emo è tornato di moda, sarà il loro momento?

9) Gli Arcade Fire sempre più zuccherosi alle prese con un classico Disney: Baby Mine, dalla colonna sonora del remake di Dumbo firmato da Tim Burton.

10) Last but not least, l’attesissimo nuovo singolo dei Tame Impala, Patience: da un perfezionista come Kevin Parker forse era lecito aspettarsi qualcosa di più, ma sicuramente le conga ci fanno ballare!